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Махачев обратился к Порье, проигравшему последний бой в карьере

Махачев обратился к Порье, проигравшему последний бой в карьере
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев обратился к американцу Дастину Порье на фоне завершения им своей карьеры.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Адам Фьюджитт — Ислам Дулатов (W)
20 июля 2025, воскресенье. 02:40 МСК
Ислам Дулатов
Окончено
KO
Адам Фьюджитт

«Поздравляю, Дастин. Ты действительно один из величайших, кто когда-либо выходил в клетку. Это была честь и привилегия разделить её с тобой», — написал Махачев на своей странице в одной из социальных сетей.

Напомним, в последнем бою сегодня Дастин Порье уступил единогласным решением судей соотечественнику Максу Холлоуэю на турнире UFC 318. Их бой продлился все пять раундов.

На счету Порье — 30 побед и 10 поражений в ММА. Один бой с его участием завершился без результата. На счету Холлоуэя — 27 побед и восемь поражений.

Тренировка Порье на скакалке перед финальным боем

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