Опубликованы судейские записки поединка между Дастином Порье и Максом Холлоуэем

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала судейские записки главного боя турнира UFC 318, в котором американец Макс Холлоуэй победил соотечественника Дастина Порье. Для Порье этот бой стал последним в карьере.

Фото: UFC

Зрелищный бой продлился все пять раундов и завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей. Таким образом, Макс защитил титул BMF, а Дастин официально завершил профессиональную карьеру.

Согласно представленным записям, один судья посчитал, что Порье выиграл два раунда (третий и четвёртый) у Холлоуэя. Остальные судьи отдали Дастину по одному раунду. Таким образом, Макс одержал единогласную победу (49:46, 48:47; 49:46).