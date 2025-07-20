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Макс Холлоуэй — Дастин Порье: судейские записки боя на UFC 318

Опубликованы судейские записки поединка между Дастином Порье и Максом Холлоуэем
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Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала судейские записки главного боя турнира UFC 318, в котором американец Макс Холлоуэй победил соотечественника Дастина Порье. Для Порье этот бой стал последним в карьере.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй (W) — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Окончено
UD
Дастин Порье

Фото: UFC

Зрелищный бой продлился все пять раундов и завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей. Таким образом, Макс защитил титул BMF, а Дастин официально завершил профессиональную карьеру.

Согласно представленным записям, один судья посчитал, что Порье выиграл два раунда (третий и четвёртый) у Холлоуэя. Остальные судьи отдали Дастину по одному раунду. Таким образом, Макс одержал единогласную победу (49:46, 48:47; 49:46).

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