Фото: Дастин Порье снял и оставил перчатки в центре октагона после боя с Максом Холлоуэем

36-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье после поединка с 33-летним обладателем титула BMF соотечественником Максом Холлоуэем снял и оставил перчатки в центре октагона. Этот жест означает, что боец официально завершил карьеру в смешанных единоборствах.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Бой между Дастином и Максом стал главным событием турнира UFC 318, который прошёл сегодня в Новом Орлеане (штат Луизиана, США). Поединок стал третьим для бойцов. Он продлился все пять раундов и завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47). В предыдущих двух боях победу одерживал Бриллиант.