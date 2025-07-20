«Покойся с миром». Макгрегор обратился к Порье после его прощального боя с Холлоуэем

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор высказался о поединке за титул BMF между американцами Дастином Порье и Максом Холлоуэем, который состоялся на турнире UFC 318 в Новом Орлеане (штат Луизина, США). Для бойцов это был третий бой. Встреча продлилась все пять раундов и завершилась победой Макса единогласным решением судей.

«Мы уважаем хороших бойцов в компании, а эти двое парней — именно такие! Настоящие бойцы! Отлично сработано! Классный бой, парни, браво! Покойся с миром, горошинка!» — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).