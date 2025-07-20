36-летний американский бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье потерпел 10-е поражение в карьере на турнире UFC 318, который прошёл в ночь на 20 июля в Новом Орлеане (США).

Дастин в своём 40-м поединке в промоушене Даны Уайта, который был его финальным в карьере, сражался с 33-летним обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем. Порье проиграл единогласным судейским решением (46:49, 47:48; 46:49) и имеет в своей графе побед и поражений следующие цифры — 30-10.

Холлоуэй до поединка с Порье бился в октагоне 24 октября 2024 года, проиграв нокаутом испано-грузину Илии Топурии.