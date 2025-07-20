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Дастин Порье потерпел 10-е поражение в карьере

Дастин Порье потерпел 10-е поражение в карьере
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36-летний американский бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье потерпел 10-е поражение в карьере на турнире UFC 318, который прошёл в ночь на 20 июля в Новом Орлеане (США).

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй (W) — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Окончено
UD
Дастин Порье

Дастин в своём 40-м поединке в промоушене Даны Уайта, который был его финальным в карьере, сражался с 33-летним обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем. Порье проиграл единогласным судейским решением (46:49, 47:48; 46:49) и имеет в своей графе побед и поражений следующие цифры — 30-10.

Холлоуэй до поединка с Порье бился в октагоне 24 октября 2024 года, проиграв нокаутом испано-грузину Илии Топурии.

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