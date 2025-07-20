Опубликована статистика по ударам в бою Мэнни Пакьяо — Марио Барриос

Портал Compubox представил подробную статистику по ударам в поединке за звание чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе между американцем Марио Барриосом и бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Фото: Compubox

Американский боксёр превзошёл Пакмена по общему количеству нанесённых ударов — на счету Марио таковых 120 из 658 выброшенных. Мэнни, в свою очередь, нанёс 101 удар из 577 выброшенных.

Бой между Барриосом и Пакьяо состоялся в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и продлился все 12 раундов. Поединок завершился ничьей решением большинства судей (114-114, 114-114 и 115-113 в пользу Барриоса).