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Опубликована статистика по ударам в бою Мэнни Пакьяо — Марио Барриос

Опубликована статистика по ударам в бою Мэнни Пакьяо — Марио Барриос
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Портал Compubox представил подробную статистику по ударам в поединке за звание чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе между американцем Марио Барриосом и бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Марио Барриос — Мэнни Пакьяо
20 июля 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Марио Барриос
Окончено
DRAW
Мэнни Пакьяо

Фото: Compubox

Американский боксёр превзошёл Пакмена по общему количеству нанесённых ударов — на счету Марио таковых 120 из 658 выброшенных. Мэнни, в свою очередь, нанёс 101 удар из 577 выброшенных.

Бой между Барриосом и Пакьяо состоялся в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и продлился все 12 раундов. Поединок завершился ничьей решением большинства судей (114-114, 114-114 и 115-113 в пользу Барриоса).

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