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Дастин Порье: мне казалось, что счёт 2-2 перед пятым раундом. Не знаю, куда смотрели судьи

Дастин Порье: мне казалось, что счёт 2-2 перед пятым раундом. Не знаю, куда смотрели судьи
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36-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье выразил несогласие с решением судей в третьем бою с обладателем титула BMF соотечественником Максом Холлоуэем. Их поединок стал главным событием турнира UFC 318, который прошёл в Новом Орлеане (штат Луизиана, США). Бой завершился победой Макса единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй (W) — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Окончено
UD
Дастин Порье

«Что есть, то есть, как говорит Макс. Я думал, что поединок был более близким. Мне казалось перед пятым раундом, что счёт 2-2. Не знаю, куда смотрели судьи», — сказал Порье после поединка.

После окончания поединка Бриллиант объявил о завершении профессиональной карьеры.

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