Дастин Порье: мне казалось, что счёт 2-2 перед пятым раундом. Не знаю, куда смотрели судьи

36-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье выразил несогласие с решением судей в третьем бою с обладателем титула BMF соотечественником Максом Холлоуэем. Их поединок стал главным событием турнира UFC 318, который прошёл в Новом Орлеане (штат Луизиана, США). Бой завершился победой Макса единогласным решением судей.

«Что есть, то есть, как говорит Макс. Я думал, что поединок был более близким. Мне казалось перед пятым раундом, что счёт 2-2. Не знаю, куда смотрели судьи», — сказал Порье после поединка.

После окончания поединка Бриллиант объявил о завершении профессиональной карьеры.