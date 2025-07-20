Макс Холлоуэй вышел на второе место по победам в UFC

33-летний боец и обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй после своей победы над 36-летним американским бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье на турнире UFC 318 в ночь на 20 июля вышел на второе место в истории промоушена по количеству выигранных поединков.
До этого боя у Дастина и Макса было по 22 победы. Вторую строчку Холлоуэй делит с Андреем Орловским, Дональдом Серроне и Чарльзом Оливейрой.
Лидеры UFC по победам:
1. Джим Миллер — 27.
2-5. Андрей Орловский — 23.
2-5. Дональд Серроне — 23.
2-5. Чарльз Оливейра — 23.
2-5. Макс Холлоуэй — 23.
6-9. Демиан Майя — 22.
6-9. Джон Джонс — 22.
6-9. Дастин Порье — 22.
6-9. Нил Магни — 22.
10. Рафаэль дос Аньос — 21.
11-13. Жорж Сен-Пьер — 20.
11-13. Майкл Биспинг — 20.
11-13. Деррик Льюис — 20.