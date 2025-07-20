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Дастин Порье впервые в карьере проиграл два боя подряд

Дастин Порье впервые в карьере проиграл два боя подряд
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36-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье впервые за 16 лет проиграл два поединка подряд на профессиональном уровне.

На турнире UFC 318, который прошёл в Новом Орлеане (штат Луизиана, США), Бриллиант уступил единогласным решением судей обладателю титула BMF соотечественнику Максу Холлоуэю по итогам пяти раундов.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй (W) — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Окончено
UD
Дастин Порье

А в предыдущем поединке, который состоялся 2 июня 2024 года в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) на турнире UFC 302, Дастин проиграл удушающим приёмом в пятом раунде россиянину Исламу Махачеву в бою за звание чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее в карьере Дастин мог проиграть, но в следующем бою закрывал поражение победой.

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