Александр Усик — Даниэль Дюбуа 2: фото с боя, завершившегося нокаутом со стороны Усика

В ночь с 19 на 20 июля на стадионе «Уэмбли», Англия, состоялся поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе между непобеждённым 38-летним украинцем Александром Усиком и 27-летним представителем Великобритании Даниэлем Дюбуа, который завершился нокаутом в девятом раунде со стороны Усика.

Усик остаётся единственным абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе в XXI веке.

Всего в профессиональной карьере Усик провёл 24 боя, в каждом из которых одержал победу, в 15 — нокаутом.

Дюбуа, в свою очередь, потерпел третье поражение в карьере. Также на его счету 22 победы, 21 из которых нокаутом.