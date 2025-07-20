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Джон Джонс отреагировал на уход Дастина Порье из ММА

Джон Джонс отреагировал на уход Дастина Порье из ММА
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37-летний бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс отреагировал на завершение профессиональной карьеры в смешанных единоборствах экс-обладателя титула UFC в лёгком весе соотечественника Дастина Порье.

«Поздравляю с потрясающей карьерой, Дастин. Спасибо за годы развлечений. А теперь иди и наслаждайся пенсией», — написал Джонс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

На турнире UFC 318, который прошёл в Новом Орлеане (штат Луизиана, США), Бриллиант уступил единогласным решением судей обладателю титула BMF соотечественнику Максу Холлоуэю по итогам пяти раундов. Это был прощальный бой Порье в ММА. После завершения встречи Дастин сложил перчатки центре октагона, ознаменовав свой уход из спорта.

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