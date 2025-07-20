«Для Макса возможно всё». Дана Уайт — о потенциальном реванше Холлоуэя с Топурией

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о шансах 33-летнего обладателя титула BMF американца Макса Холлоуэя провести реванш с 28-летним непобеждённым чемпионом UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией.

«Я думаю, Макс сейчас в отличной позиции. Для него возможно всё», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 318.

Напомним, первый поединок между Максом и Илией состоялся 26 октября 2024 года на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) и стал главным событием вечера. Бой завершился победой Матадора нокаутом в третьем раунде. Для Благословенного это поражение нокаутом стало первым на профессиональном уровне.