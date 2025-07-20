Опубликованы судейские записки боя Мэнни Пакьяо — Марио Барриос

Представлены официальные судейские записки поединка за звание чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе между американцем Марио Барриосом и бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях филиппинцем Мэнни Пакьяо. Их бой состоялся в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Двое судей присудили ничью, выставив счёт 114-114. Третий судья поставил 115-113 в пользу Марио. Для Пакмена эта ничья стала третьей на профессиональном уровне.

Фото: Аккаунт журналиста Кинито Хенсона в X (ранее Twitter)

Отметим также, что американский боксёр превзошёл Пакмена по общему количеству нанесённых ударов — на счету Марио таковых 120 из 658 выброшенных. Мэнни, в свою очередь, нанёс 101 удар из 577 выброшенных.