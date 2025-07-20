Тимофей Цзю высказался о поражении в титульном реванше с Себастьяном Фундорой

30-летний австралийский боксёр Тимофей Цзю прокомментировал поражение техническим нокаутом в поединке с обладателем чемпионского титула WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) американцем Себастьяном Фундорой. Их бой состоялся в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Для бойцов это был реванш.

«Я выложился на все 100%. Поздравляю Себастьяна Фундору, который сегодня был лучше», — написал Цзю на своей странице в социальной сети.

Первый бой между Цзю и Фундорой состоялся 31 марта 2024 года. Тогда поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Себастьяна раздельным решением судей.

На счету Фундоры теперь 23 победы в 25 боях. У Цзю — 25 побед и три поражения в профессиональной карьере.