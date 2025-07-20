Дастин Порье — Макс Холлоуэй 3. Фоторепортаж с прощального поединка Порье

Сегодня, 20 июля, состоялся турнир UFC 318, в главном событии которого 36-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье провёл прощальный поединок с 33-летним обладателем титула BMF соотечественником Максом Холлоуэем. Для бойцов это был третий поединок. Встреча завершилась победой Благословенного единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47). «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими кадрами минувшего боя в своём фоторепортаже.

Отметим, что Порье, уступив Холлоуэю, впервые на профессиональном уровне потерпел два поражения подряд. В предыдущем поединке, который состоялся 2 июня 2024 года в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) на турнире UFC 302, Дастин проиграл удушающим приёмом в пятом раунде россиянину Исламу Махачеву в бою за звание чемпиона UFC в лёгком весе.