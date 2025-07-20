Диллон Дэнис: Усик — лучший супертяжеловес в истории бокса

Американский боец смешанных единоборств (ММА) и грэпплер Диллон Дэнис, известный дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, отреагировал на победу 38-летнего непобеждённого украинца Александра Усика нокаутом в пятом раунде в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе с британцем Даниэлем Дюбуа. Для них это был реванш.

«Вау, что за выступление. Александр Усик поднялся из крузервейта, прошёлся по всем соперникам и стал линейным чемпионом в супертяжёлом весе. Это просто невероятно впечатляет. Он — лучший супертяжеловес в истории бокса», — написал Дэнис на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).