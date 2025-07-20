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Диллон Дэнис: Усик — лучший супертяжеловес в истории бокса

Диллон Дэнис: Усик — лучший супертяжеловес в истории бокса
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Американский боец смешанных единоборств (ММА) и грэпплер Диллон Дэнис, известный дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, отреагировал на победу 38-летнего непобеждённого украинца Александра Усика нокаутом в пятом раунде в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе с британцем Даниэлем Дюбуа. Для них это был реванш.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик (W) — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 00:15 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа

«Вау, что за выступление. Александр Усик поднялся из крузервейта, прошёлся по всем соперникам и стал линейным чемпионом в супертяжёлом весе. Это просто невероятно впечатляет. Он — лучший супертяжеловес в истории бокса», — написал Дэнис на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

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