Дана Уайт заявил, что не хочет рисковать и ставить Джонса на турнир UFC в Белом доме

Президент UFC Дана Уайт поделился мыслями насчёт вероятного возвращения 38-летнего бывшего двойного чемпиона UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американца Джона Джонса на турнире лиги в Белом доме, который планируется провести 4 июля 2026 года.

«Я не могу рисковать, ставя его в такое положение, вдруг что-то пойдёт не так. Особенно когда речь идёт о турнире в Белом доме», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 318.

Джонс выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В своём рекорде он имеет 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.