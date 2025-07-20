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«Мужик, можешь больше нас не бить?» Чисора в шуточной форме обратился к Усику

«Мужик, можешь больше нас не бить?» Чисора в шуточной форме обратился к Усику
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Бывший двукратный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Дерек Чисора записал совместное видео с бывшим соперником, 38-летним непобеждённым украинцем Александром Усиком, спросив, может ли тот перестать побеждать представителей Великобритании в ринге.

Чисора. Мужик, можешь нас больше не бить?
Усик. Нет (смеётся).

Сегодня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания) состоялся бой между Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Для боксёров это был реванш. Поединок завершился победой Александра нокаутом в пятом раунде.

Таким образом, украинский боксёр в восьмой раз взял верх на профессиональном ринге над боксёром, который представляет Великобританию.

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