«Мужик, можешь больше нас не бить?» Чисора в шуточной форме обратился к Усику

Бывший двукратный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Дерек Чисора записал совместное видео с бывшим соперником, 38-летним непобеждённым украинцем Александром Усиком, спросив, может ли тот перестать побеждать представителей Великобритании в ринге.
Чисора. Мужик, можешь нас больше не бить?
Усик. Нет (смеётся).
Сегодня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания) состоялся бой между Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Для боксёров это был реванш. Поединок завершился победой Александра нокаутом в пятом раунде.
Таким образом, украинский боксёр в восьмой раз взял верх на профессиональном ринге над боксёром, который представляет Великобританию.