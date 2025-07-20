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Мэнни Пакьяо: мне казалось, я победил Барриоса со счётом 8-4. Был удивлён ничьей

Мэнни Пакьяо: мне казалось, я победил Барриоса со счётом 8-4. Был удивлён ничьей
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46-летний бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо заявил, что остался удивлён исходом поединка с чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе американцем Марио Барриосом. Их бой состоялся в Лас-Вегасе, продлился все 12 раундов и завершился ничьей решением большинства судей.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Марио Барриос — Мэнни Пакьяо
20 июля 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Марио Барриос
Окончено
DRAW
Мэнни Пакьяо

«После 12 раундов я считал, что победил со счётом 8-4. Таков был мой анализ боя. Я был удивлён ничьей. Болельщики довольны моим выступлением. Не волнуйтесь. Пакьяо вернулся. Сделал всё, что мог, и действительно думал, что победил. Я так благодарен, что не проиграл бой. Ничья — это тоже нормальный результат, но большинство болельщиков посчитали, что победа была на моей стороне», — приводит слова Пакьяо портал boxingnews24.

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