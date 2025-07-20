Мэнни Пакьяо: мне казалось, я победил Барриоса со счётом 8-4. Был удивлён ничьей

46-летний бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо заявил, что остался удивлён исходом поединка с чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе американцем Марио Барриосом. Их бой состоялся в Лас-Вегасе, продлился все 12 раундов и завершился ничьей решением большинства судей.

«После 12 раундов я считал, что победил со счётом 8-4. Таков был мой анализ боя. Я был удивлён ничьей. Болельщики довольны моим выступлением. Не волнуйтесь. Пакьяо вернулся. Сделал всё, что мог, и действительно думал, что победил. Я так благодарен, что не проиграл бой. Ничья — это тоже нормальный результат, но большинство болельщиков посчитали, что победа была на моей стороне», — приводит слова Пакьяо портал boxingnews24.