Усик заявил, что его сын хочет стать профессиональным боксёром

38-летний непобеждённый абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, что его сыновья также планируют связать свою карьеру со спортом, отметив, что младший хочет повторить его путь в боксе.

«Мой старший сын хочет стать олимпийским чемпионом по дзюдо, а младший — чемпионом мира по боксу. Но я всегда говорил им: «Чтобы добиться этого, нужно много работать, и иногда быть знаменитым — это не так уж и весело», — приводит слова Усика издание Mirror.

Усик остаётся единственным абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе в XXI веке. Всего в своём профессиональном рекорде Александр имеет 24 победы, из которых 15 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения.