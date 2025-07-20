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Тищенко: считал, что Цзю вышел на уровень, позволяющий завоёвывать титулы. Но это не так

Тищенко: считал, что Цзю вышел на уровень, позволяющий завоёвывать титулы. Но это не так
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Двукратный олимпийский чемпион по боксу россиянин Алексей Тищенко объяснил, почему 30-летний австралиец Тимофей Цзю уступил в реванше обладателю чемпионского титула WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) американцу Себастьяну Фундоре. Их бой состоялся в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Себастьян Фундора (W) — Тим Цзю
20 июля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Себастьян Фундора
Окончено
TKO
Тим Цзю

«Не видел бой Цзю с Фундорой. Но у Тимофея уже было несколько серьёзных поражений, это были хорошие, титульные соперники. Я считал, что он уже вышел на определённый уровень, который позволяет выигрывать и завоёвывать титулы. К сожалению, это не так — оппозиция достаточно сильная, оказалась не по зубам. Наверное, пока Цзю не вышел на должный уровень или в целом его класс не позволяет соперничать на таком уровне с такими соперниками. Но дело не в том, что что-то сломалось», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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