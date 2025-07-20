Кто должен стать следующим соперником Александра Усика?

В ночь с 19 на 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания) состоялся поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе между непобеждённым 38-летним украинцем Александром Усиком и 27-летним британцем Даниэлем Дюбуа. Бой завершился победой Усика нокаутом в пятом раунде.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает читателям выбрать следующего соперника для Александра Усика.

Усик остаётся единственным абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе в XXI веке. Всего в своём профессиональном рекорде украинский боксёр имеет 24 победы, из которых 15 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения.