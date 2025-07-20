Мехонцев: если Усик выходит и просто бьёт всех, это никому уже не интересно

Чемпион Олимпийских игр по боксу россиянин Егор Мехонцев высказался в адрес 38-летнего непобеждённого абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе украинца Александра Усика.

«Для Усика всегда найдётся новый соперник — всегда кто-то будет со временем. Может быть, сейчас такого соперника нет или кто-то недооценён. Но всегда есть с кем боксировать, с этим не должно возникать проблем. Пройдёт год и всё равно появится соперник у Усика, но он должен быть конкурентоспособным. Если Усик выходит и просто бьёт всех, это никому уже не интересно, ведь нет интриги.

Тот же Мейвезер раскручивал свою карьеру, дерясь с топовыми соперниками. Поэтому все желали, чтобы он проиграл. Но, как правило, он всегда выигрывал. Теперь нужно смотреть, кто замахнётся на бой за титул чемпиона мира в тяжёлом весе. Усик уже прошёл всех, кто известный и медийный. Задача промоутеров найти ему достойного соперника, чтобы было интересно», — сказал Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.