Сланов: не знаю, что случилось с Дюбуа. Даниэль разочаровал

Именитый российский тренер Виталий Сланов заявил, что его разочаровало выступление 27-летнего британца Даниэля Дюбуа в поединке с 38-летним непобеждённым украинцем Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе. Их бой состоялся сегодня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился победой Усика нокаутом в пятом раунде.

«Не знаю, что случилось с Дюбуа. Он здоровый парень. Но классом намного ниже Усика. С Джошуа попал, а тут… Можно только снять шляпу перед Усиком чисто за бокс. Случилось то, что случилось. Даниэль разочаровал», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.