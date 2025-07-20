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Сланов: не знаю, что случилось с Дюбуа. Даниэль разочаровал

Сланов: не знаю, что случилось с Дюбуа. Даниэль разочаровал
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Именитый российский тренер Виталий Сланов заявил, что его разочаровало выступление 27-летнего британца Даниэля Дюбуа в поединке с 38-летним непобеждённым украинцем Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе. Их бой состоялся сегодня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился победой Усика нокаутом в пятом раунде.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик (W) — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 00:15 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа

«Не знаю, что случилось с Дюбуа. Он здоровый парень. Но классом намного ниже Усика. С Джошуа попал, а тут… Можно только снять шляпу перед Усиком чисто за бокс. Случилось то, что случилось. Даниэль разочаровал», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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