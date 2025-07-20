«Засудили! Судьям надоедает непобедимость великих бойцов». Сланов – о Пакьяо

Именитый российский тренер Виталий Сланов выразил восхищение выступлением 46-летнего бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях филиппинца Мэнни Пакьяо в бою чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе американцем Марио Барриосом. Их бой состоялся в Лас-Вегасе, продлился все 12 раундов и завершился ничьей решением большинства судей.

«Пакьяо удивил. Вообще супер. Наверное, даже выиграл. Засудили! Бывает такое. Судьям надоедает непобедимость великих бойцов. Жалко. Было бы здорово, если бы он победил. Моментами он выдерживал невероятный темп. Красавчик, конечно. Один из величайших за всю историю бокса», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.