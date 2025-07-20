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«Далеко не Костя». Сланов высказался о поражении Тима Цзю

«Далеко не Костя». Сланов высказался о поражении Тима Цзю
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Именитый российский тренер Виталий Сланов поделился мнением о поражении 30-летнего австралийца Тимофея Цзю в реванше с обладателем чемпионского титула WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) американцем Себастьяном Фундорой. Их бой состоялся в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Себастьян Фундора (W) — Тим Цзю
20 июля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Себастьян Фундора
Окончено
TKO
Тим Цзю

«Очень жаль. Такая фамилия, такой отец. Он хороший боксёр, конечно. Но, как и в случае с Чавесом, он далеко не Костя», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Первый бой между Цзю и Фундорой состоялся 31 марта 2024 года. Тогда поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Себастьяна раздельным решением судей.

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