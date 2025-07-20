Макс Холлоуэй высказался насчёт возможного реванша с Илией Топурией в лёгком весе

33-летний обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй заявил, что открыт к участию в поединке с любым бойцом в лёгком весе, в том числе с 28-летним непобеждённым чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией. Благословенный отметил, что всё зависит от решения руководства промоушена.

«Наш спорт строится на моментах. И я рад, что вышел в октагон и реализовал этот момент. Посмотрим, что будет. Знаете, мяч на поле UFC. Я готов ко всему. Если моим следующим соперником будет Илия, то супер. Если это будет Оливейра, то у меня с ним тоже есть история. Знаете, в топ-10 лёгкого веса есть много весёлых вызовов. Я заряжен», — сказал Холлоуэй на пресс-конференции после турнира UFC 318.