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Макс Холлоуэй высказался насчёт возможного реванша с Илией Топурией в лёгком весе

Макс Холлоуэй высказался насчёт возможного реванша с Илией Топурией в лёгком весе
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33-летний обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй заявил, что открыт к участию в поединке с любым бойцом в лёгком весе, в том числе с 28-летним непобеждённым чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией. Благословенный отметил, что всё зависит от решения руководства промоушена.

«Наш спорт строится на моментах. И я рад, что вышел в октагон и реализовал этот момент. Посмотрим, что будет. Знаете, мяч на поле UFC. Я готов ко всему. Если моим следующим соперником будет Илия, то супер. Если это будет Оливейра, то у меня с ним тоже есть история. Знаете, в топ-10 лёгкого веса есть много весёлых вызовов. Я заряжен», — сказал Холлоуэй на пресс-конференции после турнира UFC 318.

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