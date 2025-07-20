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Холлоуэй упрекнул Топурию в том, что тот носит титул BMF, приведя в пример Ислама Махачева

Холлоуэй упрекнул Топурию в том, что тот носит титул BMF, приведя в пример Ислама Махачева
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33-летний обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй упрекнул 28-летнего непобеждённого чемпиона UFC в лёгком весе испано-грузина Илию Топурию в том, что тот носит не настоящий титул BMF, которым не владеет.

«[Перед нашим первым поединком] В UFC решили, что титул BMF не будет стоять на кону, поэтому в том, что он делает сейчас, нет никакого смысла. Вы видели, чтобы Ислам ходил со вторым поясом, дважды побив Волка? Вы видели, чтобы он делал это? Пояс не стоял на кону, так что просто смирись с этим. Зачем ты потратил деньги на этот фальшивый титул? Для меня это какое-то безумие. Я знаю, что ты богат, но это просто пустая трата денег», — сказал Холлоуэй на пресс-конференции после турнира UFC 318.

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