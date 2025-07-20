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«Я не лучший из лучших». Усик ответил, почему не считает себя величайшим в истории

«Я не лучший из лучших». Усик ответил, почему не считает себя величайшим в истории
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38-летний непобеждённый абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик объяснил, почему не считает себя величайшим боксёром.

— На пресс-конференции вы сказали, что не относите себя к числу величайших боксёров в истории. Почему?
— Я не знаю. Может быть [я так считаю] потому, что для меня величайшим является Иисус Христос. И когда ты ставишь себя выше бога, то ты должен быть осторожен [в своих высказываниях]. Я не лучший из лучших, — сказал Усик в интервью для YouTube-канала Mail Sport Boxing.

Усик остаётся единственным абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе в XXI веке. Всего в своём профессиональном рекорде Александр имеет 24 победы, из которых 15 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения.

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