Усик: сейчас я работаю над своей будущей жизнью на небесах

38-летний непобеждённый абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, какую роль играет вера в бога в его жизни.

— В конце каждого боя вы благодарите Иисуса Христа. Можете рассказать, как вера помогает вам становиться лучше на ринге и в обычной жизни?

— Это моя жизнь. То, что мы делаем сейчас, временно. Всё в руках бога. Я сейчас работаю над своей будущей жизнью на небесах. Здесь молюсь каждый день и каждую ночь, утром и вечером. Каждое воскресенье, если у меня есть возможность, я хожу в церковь и соблюдаю православный пост. Люблю этот мир. Иисус — это моя жизнь. Когда усердно работаю, то бог очищает меня, мою душу. До прихода в бокс я уже верил в бога. Но тогда был злым ребёнком. Но когда я стал заниматься боксом, стал чувствовать больше любви и мой кругозор сильно расширился.

Когда кто-то меня не знает и пытается нагрубить или сделать какую-то гадость, я знаю, что он мне проиграет. А иногда просто беру и ухожу в сторону, чтобы не сделать какого-то неправильного шага. А потом у меня появляется усмешка и в голове возникает мысль: «Можно ведь было шарахнуть ему по бороде». Но она сменяется такой мыслью: «Слава богу, что я этого не сделал», — сказал Усик на пресс-конференции.