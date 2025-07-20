Тайсон Фьюри оценил победу нокаутом Александра Усика в реванше с Даниэлем Дюбуа

36-летний бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри оценил победу нокаутом 38-летнего непобеждённого украинца Александра Усика в реванше с 27-летним соотечественником Даниэлем Дюбуа. На кону боя стояло звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе.

«Огромное спасибо Александру Усику. Он сегодня провёл фантастический бой против Даниэля Дюбуа. Хороший, молодой боец, который вышел на бой, чтобы поплакаться. Но Александр знает, что есть один человек, который может его победить. Я уже дважды делал это. И мир это знает. Судьи меня ограбили. Но я воспринял это как мужик.

Сейчас вернулся домой и начал тренироваться. Снова стал самим собой, мужчиной. Я, чёрт возьми, спартанец. И, что бы кто ни говорил, победа в тех боях была на моей стороне», — сказал Фьюри в видео, которое он опубликовал на своей странице в социальной сети.