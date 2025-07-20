Ильяс Хамзин нокаутировал Алекса Оливейру на Karate Combat 56

В Майами (США) состоялся турнир Karate Combat 56, в рамках которого свой поединок проводили боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин и бывший боец UFC Алекс Оливейра. Бой завершился победой Хамзина нокаутом в первом раунде.

«Как зовут чемпиона лиги в среднем весе? Я не знаю. Мое имя – Ильяс Хамзин. Я будущий чемпион!» — заявил Хамзин после своей победы на турнире.

На счету Хамзина в смешанных единоборствах 13 побед и четыре поражения. Что касается Оливейры, то он провёл 44 поединка в смешанных единоборствах, в которых одержал 25 побед, 16 раз потерпел поражение и один бой свёл к ничейному исходу. Ещё два поединка в карьере Оливейры были признаны несостоявшимися.