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Ильяс Хамзин нокаутировал Алекса Оливейру на Karate Combat 56

Ильяс Хамзин нокаутировал Алекса Оливейру на Karate Combat 56
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В Майами (США) состоялся турнир Karate Combat 56, в рамках которого свой поединок проводили боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин и бывший боец UFC Алекс Оливейра. Бой завершился победой Хамзина нокаутом в первом раунде.

«Как зовут чемпиона лиги в среднем весе? Я не знаю. Мое имя – Ильяс Хамзин. Я будущий чемпион!» — заявил Хамзин после своей победы на турнире.

На счету Хамзина в смешанных единоборствах 13 побед и четыре поражения. Что касается Оливейры, то он провёл 44 поединка в смешанных единоборствах, в которых одержал 25 побед, 16 раз потерпел поражение и один бой свёл к ничейному исходу. Ещё два поединка в карьере Оливейры были признаны несостоявшимися.

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