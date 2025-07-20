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UFC 318: результаты боев, кто победил

Результаты турнира UFC 318, на котором завершил карьеру Дастин Порье
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В ночь с 19 на 20 июля мск в Новом Орлеане (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 318, в главном поединке которого американец Макс Холлоуэй победил соотечественника Дастина Порье. Для Порье этот бой стал последним в карьере. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй (W) — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Окончено
UD
Дастин Порье

Основной кард:

Макс Холлоуэй победил Дастина Порье единогласным решением (48-47, 49-46, 49-46) и сохранил у себя титул BMF.
Пауло Коста победил Романа Копылова единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).
Дэниель Родригес победил Кевина Холланда единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Патрисио Фрейре победил Дэна Иге единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Майкл Джонсон победил Даниэля Целльхубера единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Предварительный кард:

Винисиус Оливейра победил Кайлера Филлипса единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Брендан Аллен победил Марвина Веттори единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).
Николай Веретенников победил Франсиско Прадо раздельным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Атеба Готье победил Роберта Валентина техническим нокаутом (раунд 1, 1:10).
Ислам Дулатов победил Адама Фьюджитта техническим нокаутом (раунд 1, 4:06).
Джимми Крут победил Марцина Прахнё болевым приёмом на руку (armbar) (раунд 1, 4.42).
Райан Спэнн победил Лукаша Бржески удушающим приёмом (guillotine choke) (раунд 1, 2.47).
Брунно Феррейра победил Джексона Маквея болевым приёмом на руку (armbar) (раунд 1, 3.35).

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