Бонусы участников турнира UFC 318

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) раскрыла, кто из бойцов получил денежные бонусы за выступление на турнире по смешанным единоборствам UFC 318, который прошёл в ночь с 19 на 20 июля мск в Новом Орлеане (США). В главном поединке американец Макс Холлоуэй победил соотечественника Дастина Порье единогласным решением судей. Для Порье этот бой стал последним в карьере.

Денежных бонусов за «Лучшее выступление вечера» удостоились такие бойцы, как американка Карли Джудис, камерунец Атеба Готье и немец чеченского происхождения Ислам Дулатов. Все они получат к своему гонорару за бои ещё $ 50 тыс.

«Лучшим боем вечера» на UFC 318 был признан бой Марвина Веттори и Брендана Аллена, в котором последний одержал победу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Эти бойцы тоже получат $ 50 тыс.