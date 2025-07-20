Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC 318: кто из бойцов получил денежные бонусы

Бонусы участников турнира UFC 318
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) раскрыла, кто из бойцов получил денежные бонусы за выступление на турнире по смешанным единоборствам UFC 318, который прошёл в ночь с 19 на 20 июля мск в Новом Орлеане (США). В главном поединке американец Макс Холлоуэй победил соотечественника Дастина Порье единогласным решением судей. Для Порье этот бой стал последним в карьере.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй (W) — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Окончено
UD
Дастин Порье

Денежных бонусов за «Лучшее выступление вечера» удостоились такие бойцы, как американка Карли Джудис, камерунец Атеба Готье и немец чеченского происхождения Ислам Дулатов. Все они получат к своему гонорару за бои ещё $ 50 тыс.

«Лучшим боем вечера» на UFC 318 был признан бой Марвина Веттори и Брендана Аллена, в котором последний одержал победу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Эти бойцы тоже получат $ 50 тыс.

Материалы по теме
Проиграл, но выдал шикарное зрелище. Бриллиант, мы будем скучать!
Проиграл, но выдал шикарное зрелище. Бриллиант, мы будем скучать!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android