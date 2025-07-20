«Почему мы не получили бонус?» Холлоуэй остался недоволен UFC после боя с Порье

33-летний обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй выразил недоумение, что UFC не дал бонус за бой вечера поединку Макса с Дастином Порье.

«У меня нет ничего, кроме уважения и любви к Дастину Порье. Он лучший ублюдок во всех смыслах этих слов. Но как мы не получили бонус за лучший бой вечера?» — сказал Макс Холлоуэй на пресс-конференции после боя.

Для бойцов это был третий поединок. Встреча завершилась победой Благословенного единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47).

Отметим, что Порье, уступив Холлоуэю, впервые на профессиональном уровне потерпел два поражения подряд. В предыдущем поединке, который состоялся 2 июня 2024 года в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) на турнире UFC 302, Дастин проиграл удушающим приёмом в пятом раунде россиянину Исламу Махачеву в бою за звание чемпиона UFC в лёгком весе.