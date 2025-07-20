Аманда Нуньес вернулась в пул допинг-тестирования UFC

Бывшая чемпионка UFC в нескольких весовых категориях Аманда Нуньес вернулась в пул допинг-тестирования. Об этом стало известно из релиза на официальном сайте USADA.

Нуньес не принимала участия в боях с июня 2023 года. Однако недавно появилась информация, что она рассматривает вопрос возобновления профессиональной карьеры и возвращения в октагон.

Аманде Нуньес 36 лет. Она является бывшей обладательницей титулов UFC в легчайшем и полулёгком весе. Профессиональный рекорд бразильянки в смешанных единоборствах составляет 23-5.

Свой последний поединок Аманда провела 10 июня 2023 года на турнире UFC 289 в Ванкувере (Канада). Тогда она единогласным решением судей одолела Ирене Альдану. После победы Нуньес объявила о завершении своей спортивной карьеры.