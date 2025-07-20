«Она написала мне первой». Чимаев — о девушке Пауло Косты

Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев заявил, что девушка Пауло Косты первой написала ему. Ранее Коста после победы бразильца над россиянином Романом Копыловым в соглавном бою турнира UFC 318, который проходит в Новом Орлеане, заявил, что Чимаев писал его жене.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Косты единогласным решением судей. Бразилец прервал неудачную серию из двух поражений. Теперь в его активе 15 побед и четыре поражения в ММА.

Напомним, 16 августа в рамках турнира UFC 319 в Чикаго 31-летний Чимаев проведёт титульный бой в среднем весе с южноафриканским бойцом Дрикусом дю Плесси.

В общей сложности Хамзат Чимаев к настоящему моменту принял участие в 14 поединках в ММА, в которых одержал 14 побед, шесть из них были добыты нокаутом.