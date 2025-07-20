Мойкано: после UFC 318 вы понимаете, насколько хорош Илия Топурия?

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Ренато Мойкано высказался о действующем чемпионе UFC в лёгком весе испано-грузинском бойце Илии Топурии.

«После UFC 318 вы понимаете, насколько хорош Илия Топурия? То, что он сделал против Холлоуэя, — это безумие. Он один из лучших, кто делал это. Он совершенно на другом уровне!!» – написал Мойкано в социальной сети.

Напомним, бой завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47).

Отметим, что Порье, уступив Холлоуэю, впервые на профессиональном уровне потерпел два поражения подряд. В предыдущем поединке, который состоялся 2 июня 2024 года в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) на турнире UFC 302, Дастин проиграл удушающим приёмом в пятом раунде россиянину Исламу Махачеву в бою за звание чемпиона UFC в лёгком весе.