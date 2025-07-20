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Чисора: Дюбуа сдался, когда вышел на ринг

Чисора: Дюбуа сдался, когда вышел на ринг
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Бывший двукратный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Дерек Чисора отреагировал на победу 38-летнего непобеждённого украинца Александра Усика нокаутом в пятом раунде в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе с британцем Даниэлем Дюбуа.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик (W) — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 00:15 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа

«Он сдался и просто бросил драться. Я не понимаю, но он просто опустил руки. Им следовало иначе тренироваться, но они ничего не сделали. Когда Дюбуа сдался? Как только вышел на ринг. Он не использовал двойной джеб и не охотился за Усиком так, как он делал это против Джошуа. Мы приходили смотреть на то, как Дюбуа охотится за добычей. Но Даниэль почему-то сдерживался, хотя все на стадионе болели за него. Дюбуа способен вновь стать чемпионом. Уверен, что однажды он снова завоюет свой пояс», — сказал Чисора в интервью Seconds Out.

Украинский боксёр в восьмой раз взял верх на профессиональном ринге над боксёром, который представляет Великобританию.

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