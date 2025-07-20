«Следующим будет реванш с Топурией?» Сехудо — о будущем Холлоуэя

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался о будущем обладателя пояса BMF Макса Холлоуэя после его победы над Дастином Порье. Напомним, бой завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47).

«Макс Холлоуэй забрал последний бой Дастина Порье. Следующим будет реванш с Топурией? Или бой с Дэном Хукером за пояс BMF?» — написал Сехудо в соцсетях.

Отметим, что Порье, уступив Холлоуэю, впервые на профессиональном уровне потерпел два поражения подряд. В предыдущем поединке, который состоялся 2 июня 2024 года в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) на турнире UFC 302, Дастин проиграл удушающим приёмом в пятом раунде россиянину Исламу Махачеву в бою за звание чемпиона UFC в лёгком весе.