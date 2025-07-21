«Хотите, чтобы его убили?» Турман — о проведении поединка с Тимом Цзю

Бывший чемпион мира Кит Турман поделился мнением о поражении 30-летнего австралийца Тимофея Цзю в реванше с обладателем чемпионского титула WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) американцем Себастьяном Фундорой и оценил перспективы подраться с сыном легендарного Кости Цзю. Их бой состоялся в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Подраться с Тимом Цзю? Вы что, хотите, чтобы его избили? Вы настолько ненавидите Тима Цзю? Хотите, чтобы его убили? Нет, он ещё не закончился, но его команде нужно выбирать правильные бои. Пусть он подерётся с кем-то получше Джоуи Спенсера, но и не владеет чемпионским поясом. Если я приеду подраться с ним, то ему придётся завершить карьеру. Заплатите мне — и я избавлю мир бокса от Тима Цзю», — сказал Турман в эфире The Punch Podcast.