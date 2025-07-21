Усик ответил на вопрос о планах на карьеру после победы в бою-реванше с Дюбуа

Украинский боксёр Александр Усик ответил на вопрос о планах на карьеру после победу в бою-реванше с британцем Даниэлем Дюбуа.

– Вы говорите, что у вас остался еще один бой, но такие ночи заставляют вас хотеть больше, чем один?

– Да, конечно, вы знаете, этот день мотивировал меня, но я сказал, я хочу уделять больше времени своей семье и своим детям. Три с половиной месяца я не видел свою семью, свою жену, своих детей, это были тренировки, тренировки, тренировки, но мои дети растут, но я не вижу этого, я хочу, я хочу уделять больше времени своей семье, — сказал Усик в интервью на Youtube-канале Mail Sport Boxing.

Усик остаётся единственным абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе в XXI веке. Всего в своём профессиональном рекорде Александр имеет 24 победы, из которых 15 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения.