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Промоутер Хирн отреагировал на слова Фьюри о том, что он дважды победил Усика

Промоутер Хирн отреагировал на слова Фьюри о том, что он дважды победил Усика
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Промоутер Эдди Хирн отреагировал на слова бывшего чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британца Тайсона Фьюри, который заявил, что дважды победил Александра Усика. Это заявление Фьюри сделал после победы Усика в бою-реванше с британцем Даниэлем Дюбуа.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик (W) — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 00:15 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа

«Фьюри будет жаждать мести. Это были два великолепных боя. Я не думаю, что Фьюри выиграл первые два боя, но если он хочет третий бой – это его дело. Честно говоря, никто не хочет этого видеть. Никто бы не поставил на его победу в третьем бою. Дайте просто Фьюри подраться с кем-нибудь», — сказал Хирн в интервью на Youtube-канале The Stomping Ground.

Напомним, Усик и Фьюри провели два боя и оба раза победу одерживал Александр решением судей.

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