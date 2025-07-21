Тайсон Фьюри назвал победителя потенциального боя между Джейком Полом и Энтони Джошуа

Экс-чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри высказался о фаворите потенциального боя между 14-м номером рейтинга WBA в первом тяжёлом весе американцем Джейком Полом и бывшим чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа.

«Думаю, Джейк Пол нокаутирует его. Я просто думаю, что Джейк Пол нокаутировал бы Эй-Джея… Джейк сейчас на подъёме. Мне нравится его новый «тяжеловесный» образ. Немного пухленький, массивный, но в правильном направлении. Он отлично справился с возрастным Чавесом-младшим. Тот хоть и был средневесом, но всё же.

Мне нравится, как Джейк Пол вызывает всех, от найлёгчайшего до супертяжёлого веса. Кого он там только не вызывал, и Тэнка Дэвиса, и Джошуа. Это просто безумие. Прямо как по шкале Рихтера — вызовы на все уровни», — приводит слова Фьюри MMA Fighting.

Ранее сообщалось, что Джейк Пол дал согласие на бою с Джошуа.