«Малыш немного растерялся». Маддалена высмеял Топурию в соцсетях

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена высмеял заявление грузина Илии Топурии о поясе BMF.

Напомним, ранее Топурия написал в социальной сети, что этот пояс на самом деле принадлежит ему, а не Максу Холлоуэю.

«Малыш немного растерялся. На самом деле он мой», — написал под постом Топурии Маддалена.

Напомним, следующим боем Маддалены должен стать поединок за чемпионский пояс в полусреднем весе с российским бойцом Исламом Махачевым.

После UFC 318 глава промоушена Дана Уайт также не исключил ещё одного противостояния Топурии и Холлоуэя за пояс BMF.

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