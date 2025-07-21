Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Малыш немного растерялся». Маддалена высмеял Топурию в соцсетях

«Малыш немного растерялся». Маддалена высмеял Топурию в соцсетях
Комментарии

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена высмеял заявление грузина Илии Топурии о поясе BMF.

Напомним, ранее Топурия написал в социальной сети, что этот пояс на самом деле принадлежит ему, а не Максу Холлоуэю.

«Малыш немного растерялся. На самом деле он мой», — написал под постом Топурии Маддалена.

Напомним, следующим боем Маддалены должен стать поединок за чемпионский пояс в полусреднем весе с российским бойцом Исламом Махачевым.

После UFC 318 глава промоушена Дана Уайт также не исключил ещё одного противостояния Топурии и Холлоуэя за пояс BMF.

Реакция О'Мэлли на победу Топурии нокаутом в бою с Оливейрой

Материалы по теме
«Следующим будет реванш с Топурией?» Сехудо — о будущем Холлоуэя
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android