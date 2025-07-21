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Супруга Усика опубликовала эмоциональный пост после его победы над Дюбуа

Супруга Усика опубликовала эмоциональный пост после его победы над Дюбуа
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Екатерина Усик, жена абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика прокомментировала победу мужа над британцем Даниэлем Дюбуа.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик (W) — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 00:15 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа

«Мой чемпион. Мой герой. Моя гордость. Я видела, как ты шёл к этой победе день за днём. Сколько труда, сколько силы, сколько веры ты вложил.

Ты – настоящий воин, ты – пример для наших детей, для Украины, для всего мира. Я благодарю Бога за тебя. Я благодарю тебя – за силу, за любовь, за то, что даже в самые тяжёлые моменты остаешься светом.

Мы с тобой всегда – и в молитвах, и в сердце, и в каждом бою. Горжусь тобой безгранично. Люблю тебя безгранично. С победой, любимый», — написала Екатерина на своей странице в соцсетях.

Напомним, Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде.

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