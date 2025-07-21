Леннокс Льюис обратился к Усику после победы украинца в реванше с Дюбуа

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис прокомментировал победу украинца Александра Усика в реванше с британцем Даниэлем Дюбуа.

Напомним, поединок состоялся в ночь с 19 на 20 июля в Лондоне (Великобритания) и завершился победой Усика нокаутом в пятом раунде.

«Поздравляю Александра Усика с впечатляющим выступлением. Его послужной список не имеет себе равных в наше время. Даниэль, держи голову выше. В баке ещё много бензина. Век живи – век учись», — написал Льюис в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Усик ответил на вопрос о планах на карьеру.

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