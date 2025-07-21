Атлас: Усик многое делает хорошо, но есть кое-что особенное — он побеждает
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Известный американский тренер Тедди Атлас прокомментировал победу украинца Александра Усика в реванше с британцем Даниэлем Дюбуа.
Напомним, поединок состоялся в ночь с 19 на 20 июля в Лондоне (Великобритания) и завершился победой Усика нокаутом в пятом раунде.
Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик (W) — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 00:15 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа
«Он многое делает хорошо, контратакует, например. Но есть кое-что особенное, что он делает на протяжении всей карьеры. Побеждает. Величие!» — написал Атлас в социальной сети X (ранее Twitter).
Ранее бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис обратился к Усику после победы украинца в реванше с Дюбуа.
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