Атлас: Усик многое делает хорошо, но есть кое-что особенное — он побеждает

Известный американский тренер Тедди Атлас прокомментировал победу украинца Александра Усика в реванше с британцем Даниэлем Дюбуа.

Напомним, поединок состоялся в ночь с 19 на 20 июля в Лондоне (Великобритания) и завершился победой Усика нокаутом в пятом раунде.

«Он многое делает хорошо, контратакует, например. Но есть кое-что особенное, что он делает на протяжении всей карьеры. Побеждает. Величие!» — написал Атлас в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис обратился к Усику после победы украинца в реванше с Дюбуа.

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