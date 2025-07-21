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«Просто цените то, что видите». Тони Беллью отреагировал на победу Усика

«Просто цените то, что видите». Тони Беллью отреагировал на победу Усика
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Бывший чемпион мира Тони Беллью прокомментировал победу бывшего соперника украинца Александра Усика в реванше с британцем Даниэлем Дюбуа.

Напомним, поединок состоялся в ночь с 19 на 20 июля в Лондоне (Великобритания) и завершился победой Усика нокаутом в пятом раунде.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик (W) — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 00:15 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа

«Не удивляйтесь! Просто цените то, что видите. Великий боец своего поколения», — написал Беллью в социальной сети X (ранее Twitter).

Александру Усику 38 лет. Украинец, золотой медалист Олимпиады-2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В июле 2018-го стал абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), в мае 2024-го – абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе, в июле 2025-го – двукратным абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе.

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