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Леннокс Льюис объяснил поражение Дюбуа в реванше с Усиком

Леннокс Льюис объяснил поражение Дюбуа в реванше с Усиком
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Даниэля Дюбуа в реванше с украинцем Александром Усиком.

Напомним, поединок состоялся в ночь с 19 на 20 июля в Лондоне (Великобритания) и завершился победой Усика нокаутом в пятом раунде.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик (W) — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 00:15 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа

«Дюбуа очень хотел этого боя. Он хотел попасть по Усику, но не смог. Усик великолепно двигается, он великий чемпион и просчитал Дюбуа. Его безостановочное передвижение работает, особенно против больших нокаутёров. Когда вы пытаетесь найти его, его уже там нет. Дюбуа ещё молод и может вернуться. Это тяжёлое поражение, но он может вернуться», — приводит слова Льюиса издание Seconds Out.

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